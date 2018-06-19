Сочи, Краснодарский край, 19 июня, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Победы российской сборной по футболу положительно влияют на здоровье граждан. Об этом 19 июня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Слова министра процитировала пресс-служба администрации Сочи.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российские болельщики

Согласно данным, приведенным на встрече с журналистами, в низкий сезон количество вызовов скорой помощи составляет порядка 450−500 в день, во время проведения чемпионата эта цифра увеличилась до 1500 вызов в день. Однако в день победы Сборной России над Саудовской Аравией количество вызовов упало в два раза. Это значит, считает глава краевого минздрава, что победы российской сборной положительно влияют на здоровье граждан.

Он добавил, что в целом с начала проведения чемпионата обращений в медицинские учреждения достаточно много, но все они не серьезные: незначительные травмы, солнечные ожоги и тепловые удары.

Сочинским медикам сегодня помогают около 200 специалистов из других городов края. На самом стадионе «Фишт» работают семь медицинских пунктов. В дни проведения матчей в Олимпийском парке, в том числе около стадиона дежурят 22 машины скорой помощи.

Добавим, что ближайший матч на стадионе «Фишт» состоится 23 июня, в субботу: здесь встретятся сборные Германии и Швеции.

Сегодня же в 21:00 состоится встреча сборных России и Египта, они сыграют в Санкт-Петербурге. В случае победы российская сборная обеспечит себе выход в плей-офф.