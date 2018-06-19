Москва, 19 июня, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Сборная Германии готова сыграть против Швеции и Южной Кореи, считает вратарь и капитан команды Мануэль Нойер, передает 19 июня AMNA. Сенсационное поражение от команды Мексики со счетом 0:1 вызвало тревогу в рядах болельщиков немцев, которая отправилась в Россию с целью защитить завоеванный в 2014 году чемпионский титул, а теперь столкнулась с риском даже не выйти из группы, как это уже трижды случалось с чемпионами мира за последние двадцать лет.

Steindy Мануэль Нойер

Опоздавший на пресс-конференцию на 45 минут Нойер объяснил, что был на встрече игроков:

«Мы много говорили между собой, с большой искренностью, — сказал голкипер. — Я никогда не видел такого уровня общения внутри команды. Мы знаем о ваших критических отзывах, но мы — самые строгие судьи. Мы были огорчены и разочарованы тем, что показали на поле. Решение должно исходить от нас, игроков, мы должны вновь обрести то, что нас сделало сильными в прошлом. Мы верим и знаем, что можем сделать это, начиная со следующий игры со Швецией».

Напомним, оставшиеся два матча группового этапа, со Швецией и с Южной Кореей, Германия сыграет 23 июня в Сочи и 27 июня в Казани.

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