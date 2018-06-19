Бишкек, 19 июня, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В настоящее время доля теневой экономики в Киргизии составляет порядка 60%. Об этом заявил вице-президент торгово-промышленной палаты республики Нурлан Мусуралиев, выступая на заседании круглого стола, посвященного взаимодействию предпринимателей с госорганами.

Спрятавшись в тени

«Это указывает на то, что бизнес имеет обороты, но не может их использовать для легальной предпринимательской деятельности. По большей мере в этом вина коррупционных механизмов, для финансирования которых бизнесу необходимы ресурсы, иначе бизнес не выживает», — подчеркнул он.

По словамМусуралиева, для решения этой и многих других проблем, возникших на пути развития экономики Киргизии, нужно провести еще несколько этапов легализации доходов, устранить недочеты в законодательстве и прекратить практику излишне частого изменения правил исчисления налогов и сборов.

Также представитель торгово-промышленной палаты отметил, что главной причиной коррупции в бизнес-сфере Киргизии стало отсутствие прозрачности при проведении налоговых проверок. Снижению ее уровня могло бы поспособствовать уменьшение объема оборота наличных денег.

«По указанной причине государственные органы внедряют систему контрольно-кассовых машин, работающих онлайн. При этом крупный бизнес может это себе позволить, а малый бизнес не всегда. Однако госорганы навязывают малому бизнесу свои, не всегда эффективные решения. Тем самым мешает его развитию», — подытожил Мусуралиев.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, бюджет Киргизии ежегодно испытывает дефицит средств, поскольку недополучает налоговые и иные выплаты. Причиной тому служит то, что многие работающие в республике компании и предприниматели предпочитают осуществлять свою деятельность в теневом секторе.

Так, согласно официальным данным министерства экономики Киргизии, в 2016 году уровень теневой экономики страны составил 39% от общего объема валового внутреннего продукта. По неофициальной — всё те же 60%.

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По информации Союза предпринимателей Евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии», в 2017 году до 90% киргизстанского бизнеса находилось в тени.