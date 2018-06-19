Душанбе, 19 июня, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В Таджикистане готовится переворот, за подготовкой которого стоит Иран. Об этом заявил ныне осужденный «народный генерал» — известный таджикский священнослужитель Саид Киёмиддини Гози в телепередаче «Невидимые корни», которая транслировалась 18 июня по всем государственным телеканалам.

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«Иран хочет возродить ПИВТ (Партия исламского возрождения — запрещена в Таджикистане), и хозяева этой партии намерены в 2020 году осуществить переворот в Таджикистане», — цитирует слова осужденного на 25 лет клирика «Азия-Плюс».

По озвученным им данным, ранее планировалось, что в 2015 году ПИВТ станет правящей партией в стране. Гози добавил, что «ПИВТ для Таджикистана была и остается вредной и предательской партией», извинился перед согражданами и призвал не повторять его ошибок.

Напомним, что Саид Киёмиддини Гози был одним из выступавших в 1992 году у здания ЦК КП Таджикистана перед противниками коммунистического режима, за что был прозван «народным генералом». В годы гражданской войны в Таджикистане он сотрудничал с Объединенной таджикской оппозицией, находясь в Афганистане, откуда вернулся только в 1997 году. По возвращении стал членом одной из подкомиссий комиссии по национальному примирению.

В мае 2018 года Гози был признан виновным в разжигании национальной, расовой, этнической и религиозной вражды, а также в измене родине и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, и осужден на 25 лет.

Отметим, что ПИВТ была объявлена в Таджикистане террористической экстремистской организацией в 2015 году после неудачной попытки государственного переворота, организованной, по мнению таджикских властей, исламской партией при поддержке Ирана.

Стоит также подчеркнуть, что на 2020 год запланированы выборы в парламент страны и выборы главы государства.