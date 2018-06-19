Москва, 19 июня, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Законопроект о пенсионной реформе внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня. Инициатива предполагает сохранение действующих сроков выхода на пенсию — вводится мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Прежде всего, парламентарии настаивают на реформировании системы определения размера назначаемой страховой пенсии — отказе от введенных ранее индивидуальных пенсионных коэффициентов и системы начисления пенсионных баллов, показавшей свою непрозрачность и неэффективность.

Депутаты предлагают реализовать наиболее понятный, открытый и простой способ определения размера пенсионных накоплений, формула расчета которого главным образом учитывает общий трудовой стаж гражданина (минимальный трудовой стаж, устанавливаемый настоящим законопроектом для назначения пенсии составляет пять лет), возраст лица (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), а также заработную плату, получаемую гражданином в период осуществления им трудовой деятельности.

Кроме того, проект федерального закона устанавливает широкий круг лиц, которые имеют право на назначение пенсии до вышеуказанного возраста, достижение которого является одним из условий назначения страховой пенсии.

Кроме того, парламентарии предлагают исключить обязательную часть накопительной пенсии в рамках уплачиваемых 26% страховых пенсионных взносов в соответствии с федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и предлагают дать возможность формирования накопительной пенсии исключительно на добровольных началах сверх указанных 26% страховых пенсионных взносов в порядке, установленном федеральным законом.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет.