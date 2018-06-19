Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 15:04 — ИА Регнум. У Владимира Путина попросят защиты от повышения пенсионного возраста. Фракции «Яблока», «Справдливой России» и «Партии роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга подготовили проект постановления городского парламента, который попытаются внести «с голоса» на пленарном заседании 27 июня. Если коллеги из «Единой России» их поддержат, то заявление отправится президенту России, в правительство и в обе палаты Федерального Собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Заксобрание Петербурга и памятник Николаю I

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму свой проект повышения пенсионного возраста. Женщин предлагается отправлять на пенсию с 63 лет, мужчин — с 65, то есть в первом случае пенсионный возраст поднимается на 8 лет, во втором — на 5 лет.

«Законодательное Собрание Санкт-Петербурга выступает против данного законопроекта и против повышения пенсионного возраста в Российской Федерации, — говорится в проекте постановления. — Мы уверены, что пенсионная реформа, суть которой заключается в повышении пенсионного возраста, лишь умножит социальные и экономические проблемы населения, усилит неравенство и напряженность в обществе».

Депутаты напоминают, что сегодня мужчины в России живут в среднем до 67 лет, женщины — до 77 лет. Выходит, что, согласно правительственному проекту, среднестатистический россиянин проживет на пенсии лишь два года, если, конечно, не умрет до этого момента.

«Уже сейчас в Санкт-Петербурге (как и во всей России) нелегко найти работу после 45 лет. Повышение пенсионного возраста, с одной стороны, увеличит безработицу среди старшего поколения, а с другой стороны — уменьшит возможности для старших родственников помогать молодым семьям с детьми, что увеличит потребности в детских садах и отрицательно скажется на уровне рождаемости», — считают парламентарии.

Существующая государственная система здравоохранения и социального обеспечения тоже не в состоянии, на взгляд авторов документа, гарантировать качественное обслуживание пенсионерам с низкими доходами, чье число, в случае повышения пенсионного возраста, достигнет 100%, так как сегодня качественная медицина и лекарства для большинства неработающих пенсионеров недоступны вовсе.

«Повышение пенсионного возраста имеет одну, совершенно ясную цель: вместо того, чтобы увеличить объем средств, направляемых на выплату пенсий, предлагается сократить число получателей пенсий и за счет этого увеличить эти пенсии. Мы считаем, что для увеличения пенсий необходимо, не повышая пенсионный возраст и не увеличивая пенсионные страховые взносы, направить на выплату пенсий средства от реализации природных ресурсов и прибыль государственных компаний и государственных корпораций. Миллионы граждан Российской Федерации (в том числе, множество жителей Санкт-Петербурга) подписали петиции и обращения с требованием об отказе от повышения пенсионного возраста, и число их растет с каждым днем. Мы уверены, что игнорировать эти требования невозможно. Мы призываем не принимать решения о повышении пенсионного возраста», — пишут депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга.

Добавим, петицию в Интернете против повышения пенсионного возраста за 4 дня подписали почти 2 млн человек, их число растет с каждой минутой. По данным опроса, проведенного исследовательским холдиногом «Ромир», 92% россиян выступают против этого решения.

Ранее девять депутатов петербургского ЗакСа из 50 подписали обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, где призывают его не голосовать за предложенный правительством законопроект. Народные избранники отмечают, что реформа приведет лишь к тому, что на пенсию будут выходить люди с еще большим набором хронических заболеваний, а рынок труда станет еще менее доступен для молодежи.