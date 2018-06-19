Москва, 19 июня, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») намерена голосовать против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697

В крымских Telegram-каналах проходит обсуждение по поводу позиции депутатов Государственной думы РФ от Крыма и Севастополя по пенсионной реформе, отметила парламентарий.

«Заранее раскрою секрет о том, как я буду голосовать в части повышения пенсионного возраста до 63/65 лет. Буду голосовать «против», — сообщила Поклонская.

Законопроект о пенсионной реформе правительство РФ внесло в Госдуму, первое чтение намечено на 19 июля.