Москва, 19 июня, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Певца Иосифа Кобзона выпишут из больницы, вероятнее всего, 19 июня. Об этом сообщила его помощница Варвара Виноградова, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Иосиф Кобзон

По её словам, оснований для беспокойства за жизнь известного певца нет. Ничего критического не произошло, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Кобзон был госпитализирован в одну из московских клиник 18 июня. Супруга и представители певца сообщили, что речь идет о плановом обследовании.

В 2005 году у артиста выявили онкологическое заболевание, дважды ему делали операции. С этого времени медики следят за состоянием Кобзона.