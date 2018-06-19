Ростов-на-Дону, 19 июня, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Ростовский аэропорт «Платов» принял рейс с игроками сборной Уругвая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани, первыми спустились по трапу футболисты во главе с бомбардиром Луисом Суаресом («Барселона») и тренерский штаб во главе с Оскаром Табаресом. Обращает на себя внимание и звёздный состав команды. Так, вместе с Суаресом прилетели форвард Эдинсон Кавани («ПСЖ») и защитник Диего Годин («Атлетико»).

Пресс-служба аэропорта «Платов» Ростов-на-Дону встречает гостей

Стоит отметить, что сборная Уругвая — одна из самых титулованных команд-участниц мундиаля. На счету уругвайцев две победы на чемпионате мира (1930 и 1950) и два «золота» Олимпийских игр (1924 и 1928).

Пресс-служба «Платова» пожелала удачи гостям южной столицы, ответив, что до футбольной баталии с игроками из Саудовской Аравии осталось менее 36 часов.

ИА REGNUM напоминает, что самолёт со сборной Саудовской Аравии аэропорт «Платов» принял вечером 18 июня. Футбольный поединок Уругвай — Саудовская Аравия состоится на «Ростов Арене» 20 июня в 18:00.