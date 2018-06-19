Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер может посетить матч Португалия — Марокко
Берн, 19 июня, 2018, 13:55 — ИА Регнум. На матче между сборными Португалии и Марокко может присутствовать бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. Об этом 19 июня сообщает Reuters.
По информации издания, бывший футбольный функционер, отстранённый от футбола на шесть лет, проведёт в России несколько дней и посетит матчи чемпионата мира.
Кроме того, отмечается, что Блаттер может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, матч между сборными Португалии и Марокко пройдёт на московском стадионе «Лужники» 20 июня. На данный момент команды Португалии и Испании набрали по одному очку. Возглавляет таблицу в группе сборная Ирана, имеющая в своём активе три очка.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможных планахВладимира Путина встретиться с экс-главой ФИФАЙозефом Блаттером.
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