Берн, 19 июня, 2018, 13:55 — ИА Регнум. На матче между сборными Португалии и Марокко может присутствовать бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. Об этом 19 июня сообщает Reuters.

Marcello Casal Jr Йозеф Блаттер

По информации издания, бывший футбольный функционер, отстранённый от футбола на шесть лет, проведёт в России несколько дней и посетит матчи чемпионата мира.

Кроме того, отмечается, что Блаттер может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, матч между сборными Португалии и Марокко пройдёт на московском стадионе «Лужники» 20 июня. На данный момент команды Португалии и Испании набрали по одному очку. Возглавляет таблицу в группе сборная Ирана, имеющая в своём активе три очка.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможных планахВладимира Путина встретиться с экс-главой ФИФАЙозефом Блаттером.

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