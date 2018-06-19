Москва, 19 июня, 2018, 13:48 — ИА Регнум. За последние 10 лет Россия устойчиво наращивала долю золота в золотовалютных резервах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Золотовалютный запас

«Безусловно, мы занимается диверсификацией золотовалютных резервов. У нас за последние годы выросла доля золота — практически в объёме в 10 раз более чем за 10 лет — от восьми до 80 млрд долларов», — заявила Набиуллина.

«Мы диверсифицируем всю структуру валют», — подчеркнула она.

При этом, по её словам, за 2017 год золотовалютные резервы РФ выросли на 55 млрд долларов, а по последним данным составили 461 млрд долларов США.