Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Переноситься сроки ввода в эксплуатацию многофункционального комплекса «Лахта центр» в Санкт-Петербурге. В настоящее время все работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в запланированные сроки. Об этом сегодня, 19 июня, журналистам сообщил исполнительный директор проекта Александр Бобков.

Дарья Драй ИА REGNUM Лахта-центр

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Он уточнил, что уже в конце октября должен быть получен акт ввода объекта в эксплуатации. После чего «Газпром» начнёт обустраивать свои офисы. Посетить смотровую площадку небоскрёба, которая расположена на 83−86 этажах здания, на высоте около 360 метров, жители и гости Северной столицы смогут уже к концу 2019 года. Вход на площадку будет платным.

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Напомним, строительство «Лахта центра» — ультрасовременного комплекса площадью 400 тыс. кв. м — ведётся в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива с 2012 года. Офисные пространства комплекса, высота которого составит на 462 метра, займут структуры группы «Газпром». Помимо этого в высочайшем здании Европы разместяся открытый амфитеатр, пешеходная набережная, обзорная площадка, концертный зал-трансформер, детский научно-образовательный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи.