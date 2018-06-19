Ереван, 19 июня, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Парламент Армении сегодня, 19 июня, дал согласие на уголовное преследование депутата Национального собрания Манвела Григоряна. В тайном голосовании из 104 депутатов приняли участие 85, из которых «за» проголосовали 81 парламентария, «против» — трое. Еще один бюллетень был признан недействительным.

armtimes.com Манвел Григорян во время задержания со стороны СНБ Армении

Сейчас, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стартовало второе закрытое тайное голосование, в ходе которого депутаты должны решить давать ли согласие на ходатайство генпрокурора о заключении Манвела Григоряна под стражу. Скорее всего данное ходатайство также будет одобрено.

В выступлении, предваряющим голосование, руководитель фракции Республиканской партии Армении, членом которой является Григорян, Ваграм Багдасарян заявил, что фракция решила не препятствовать следствию и дать согласие на уголовное преследование Григоряна.

Члены других фракций были куда более категоричны. «Офицер Манвел Григорян имеет лишь один способ восстановить свое доброе имя. Я думаю вы поняли, что я имею ввиду», — заявила Наира Зограбян, которая накануне говорила, что Григорян не имеет права жить.

Сам Манвел Григорян в заседании не участвовал. Ранее он в письменной форме предупредил главу парламента, что не будет присутствовать на рассмотрении вопроса.

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Член парламентской фракции Республиканской партии Армении, председатель союза добровольцев «Еркрапа» генерал-лейтенант Манвел Григорян был задержан в 16 июня по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 235 Уголовного кодекса РА («Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

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На следующий день служба национальной безопасности (СНБ) распространила сообщение, в котором, в частности, говорится, что «зона отдыха, принадлежащая Манвелу Григоряну, была превращена в оружейный склад и автопарк с десятками автомобилей. Дача в селе Акналич служила для генерала также как склад для продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, военной формы, на которых была пометка «для солдата». Из писем при коробках, адресованных военнослужащим, очевидно, что содержимое коробок представляет собой отправленную еще в дни апрельской войны 2016 года помощь для солдат на передовой».

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