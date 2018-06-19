Москва, 19 июня, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Поскольку крупные участники рынка ожидают результаты встречи стран ОПЕК, которая произойдет на этой недели, цены на нефть находятся в некоторой неопределенности с будущим трендом. Существует большая вероятность, что страны ОПЕК примут решение о наращивании добычи, но это ещё не факт, а лишь вероятность и предположения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вопрос в другом, как страны ОПЕК, включая Россию, будут выходить из данного пакта, чтобы не обрушить цены на нефть. Не исключено что мы можем даже увидеть стабильный рост по итогам заседания. Учитывая, что рынок нефти контролируется и подвержен влиянию лишь узкому кругу крупных игроков, в лице которых могут выступать также и государства, то не исключено, что возможен и бычий тренд.

«Поэтому до конца текущей недели будет наблюдаться движение котировок в диапазоне от $72 — 76 за баррель для марки Brent. А для сланцевой нефти марки WTI диапазон можно обозначить в пределах от $64 — 68 за баррель. Также не стоит забывать и негативные геополитические факторы влияния, связанные с новым залпом торговых войн между США и Китаем, что также оказывает значительное давление на ценообразование чёрного золота», — считает эксперт.

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