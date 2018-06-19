Нью-Дели, 19 июня, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Центральная комиссия по водным ресурсам Индии (CWC) и компания Google подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит делать прогнозы наводнений более точными на всей территории страны, сообщает агентство Prensa Latina 19 июня.

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CWC будет иметь доступ к разработанным Google технологиям, таким как искусственный интеллект и геопространственное картографирование, для контроля наводнений.

Программное обеспечение Google Earth будет использоваться в исследовательском проекте, чтобы помочь визуализировать и улучшить управление потоками. Для создания карт наводнений будет применяться цифровая модель рельефа высокого разрешения и вычислительные ресурсы.

На сегодняшний день власти Индии способны предупреждать местных жителей об опасности за день до наводнения. Технологии Google позволят делать это за три дня, благодаря чему люди смогут быть своевременно эвакуированы.