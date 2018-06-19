Москва, 19 июня, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Житель Москвы, доход которого в месяц составляет не ниже 121 тыс. рублей, может смело причислить себя к представителям среднего класса. Такие подсчёты содержатся в исследовании специалистов из Аналитического кредитного рейтингового агентства. При этом отмечается, что сумма указана до вычета налогов.

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Для регионов минимальная заработная плата, необходимая для попадания в ряды среднего класса, значительно ниже — в два раза или от 60 тыс. рублей до 72 тыс. рублей. А вот жителям регионов Дальнего Востока, Крайнего Севера, Урала, Московской и Ленинградской, Краснодарского края области для причисления себя к среднему классу нужно зарабатывать от 72 тысяч до 96 тысяч рублей, пишет РБК. В их число входит и Санкт-Петербург.

Исследователи нарисовали и портрет представителя среднего класса. Такие люди занимаются умственным трудом, покупают товары повышенного качества, а значит дороже средних цен, имеют недвижимость и автомобиль, регулярно выезжают за границу, могут себе позволить ипотеку и автокредит, а также делают сбережения.

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40 тыс. рублей на достойную жизнь: средний класс в России появится не скоро

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2018 года минимальная заработная плата в России составляет 11 163 рублей — это уровень прожиточного минимума трудоспособного человека за II квартал 2017 года. При этом, по данным Росстата, в 2017 году среднемесячная зарплата работников организаций составила 39 085 рублей, что на 7,2% больше, чем в 2016 году. Реальные денежные доходы населения показывают стабильное снижение и продолжают падать четвёртый год подряд.

Напомним, в декабре 2017 года ВЦИОМ подсчитал, сколько в среднем денег нужно гражданину РФ для счастья. Вышло немногим более 39,4 тыс. рублей. При этом, в Москве и Санкт-Петербурге мечты о «потолке» достойной жизни оказались выше — 56 634 рубля. Такие подсчёты население восприняло неоднозначно: на Сахалине ругнулись, в Магадане покрутили пальцем у виска.