Москва, 19 июня, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Вопрос создания и развития метрополитена в регионах и городах-миллионниках правительство может решить в рамках программы по созданию агломераций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом в ходе рассмотрения поправок к проекту федерального бюджета на 2018 год во втором чтении в Госдуме заявил министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Вопрос о финансировании строительства метро в Новосибирске и развития метро в регионах в целом подняла член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ). Ее поддержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Эти проблемы существуют. Давайте попросим правительство рассмотреть вопрос оказания помощи регионам», — заявил Володин.

Между тем, у правительства уже есть решение этого вопроса.

«Мы согласны с тем, что вопрос строительства метрополитена глобальный и очень затратный, но его надо решать, особенно в городах-миллионниках. Мы считаем, что вопрос надо решать в рамках тех предложений по агломерациям, которые мы сейчас готовим, по развитию городов и центров экономического роста. Они как раз будут базироваться около больших городов», — отметил Силуанов.

Володин в свою очередь отметил, что министр финансов всегда дает «железные обещания», поэтому регионы смогут рассчитывать на такую помощь в развитии транспортной доступности.