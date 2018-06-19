Москва, 19 июня, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий иначе распределять средства акцизов на нефтепродукты между федеральным и региональными бюджетами, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

(сс) jarmoluk Бензин

Инициатива внесена из необходимости компенсировать бюджетам субъектов РФ выпадающие доходы по акцизам на бензин и на дизельное топливо в период с июля 2018 года по январь 2019 года включительно в связи со снижением ставок акцизов с 1 июня 2018 года до 1 января 2019 года.

Согласно поправка в Бюджетный кодекс в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года предлагается установить новый норматив перечисления акцизов: 15,59% — в федеральный бюджет, 84,41% — в региональные бюджеты.

Сейчас этот норматив предполагает 42,9% зачисление в федеральный бюджет и 57,1% — в региональные бюджеты.

Кроме того, с 1 по 31 января 2019 года в федеральный бюджет планируется перечислять 13,35% доходов от акцизов, а в региональные бюджеты — 86,65%.

С 1 февраля по 31 декабря 2019 года соотношение составит 41,9% и 58,1% соответственно. Вместе с тем в действующем законодательстве на 2019 год заложен норматив 41,9% — в федеральный бюджет и 58,1% в региональные бюджеты.

Вместе с тем эксперты отмечают, что заявленной правительством РФ остановки роста цен на бензин хватило лишь на неделю. Рынок продолжает лихорадить, в регионах собираются на новые митинги протеста против взлетевших цен на бензин и дизельное топливо.