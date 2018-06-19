Иваново, 19 июня, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский представил документы, необходимые для выдвижения на пост главы региона, в областную избирательную комиссию 18 июня, сообщили ИА REGNUM в избиркоме. Таким образом, он стал первым кандидатом в губернаторы.

Kremlin.ru Станислав Воскресенский

Станислав Воскресенский выдвинут партией «Единая Россия».

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку с поста губернатора Павла Конькова, на пост врио главы региона тогда же был назначен Станислав Воскресенский, до этого — работавший в должности заместителя министра экономического развития РФ.

Выборы губернатора Ивановской области намечены на 9 сентября, единый день голосования. Период выдвижения кандидатов на пост губернатора, пояснили в избиркоме, завершится 9 июля.

Добавим, что на данный момент известно как минимум о еще двух возможных кандидатов в губернаторы Ивановской области: «Справедливая Россия» намерена выдвинуть Павла Попова, а «Коммунисты России» — Александра Орехова.