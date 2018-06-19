Магаданская область, 19 июня, 2018, 11:15 — ИА Регнум. На Колыме в посёлке Ягодное цены на дизельное топливо подскочили до 72 рублей за литр. Жители не справляются уже не только с заправкой автомобилей, но и с ценами на продукты питания и товары первой необходимости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Falkenpost Топливо

Читайте также: «Острова, на которых хочется выть»: Сахалин устал от перебоев с топливом

«Это край», — говорят о ценах на топливо жители Ягодного.

Цены в последнее время и без того шокировали, но когда с 69 рублей цена на дизтопливо взлетела до 72, жители поняли, что дальше такую стоимость им не потянуть.

Между тем, в Магадане такой вид топлива стоит 53 рубля — тоже дорого, но намного дешевле. В «Магаданнафто» ссылаются на высокую закупочную стоимость. Однако рост цены по дороге из Магадана в Ягодное сразу на 18,5 рубля невозможно ничем оправдать.

«Увеличились оптовые цены, а значит, выросли и розничные. Такое же увеличение произойдет и в городе Сусумане, и в поселке Оротукан, как только там будет продано топливо от предыдущей партии. Везти топливо дорого, все цены обоснованы», — процитировало комментарий «Магаданнафто» ИА Весьма Today.

Надбавки для каждого посёлка устанавливает антимонопольная служба и департамент цен и тарифов.

Между тем, 72 рубля за литр соляры — это даже больше чем 30% от магаданской цены. От Магадана до Ягодного 521 км. Сами жители посёлка ездят теперь покупать топливо для своих авто в Магадан — свет не ближний, но деваться некуда, покупать топливо дома уже не по карману.

Между тем, на Колыме весь рынок автомобильного топлива делят две компании — «Колыманефтепродукт» и «Магаданнафто», которые, как сообщает издание, принадлежат семье местных бизнесменов и депутатов Суханкиных. Так, депутат гордумы Магадана Федосья Суханкина — учредитель обоих компаний, а её сын Виталий Суханкин — депутат облдумы.

В октябре 2017 года обе компании проверяла УФАС, но нарушений не нашла.

Доходы депутата Колымской облдумы Виталия Суханкина за 2017 год составили 32 млн 252 тыс 729 рублей 98 копеек. Помимо этого, Суханкин владеет внушительным списком квартир, земельных участков, прочей недвижимости и автомобилями престижных марок, преимущественно внедорожниками.

Доходы депутата Гордумы Магадана Федосьи Суханкиной в 2017 году составили 244 млн 042 тыс 550 рублей 40 копеек. Суханкина владеет двумя земельными участками, двумя жилыми домами и квартирой.

Читайте также: На Шикотане бензин в дефиците и стоит уже 68 рублей за литр

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке люди высказывают крайнее возмущение по поводу необоснованного роста цен на топливо. Тяжелее всего приходится Сахалину и Курильским островам. На Сахалине, в Холмском и Углегорском районах несколько недель перебои с поставками топлива, на АЗС не могут сказать, когда ситуация наладится. На Шикотане бензин в дефиците, есть на единственной частной АЗС, но люди жалуются на его качество. Кунашир три месяца просидел вообще без топлива — его завезли после вмешательства прокуратуры.