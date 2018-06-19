Яровой дефицит: как аграрии справляются с экстремальной посевной
Москва, 19 июня, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Из-за сложных погодных условий российские регионы, в которых введён режим ЧС, еще только завершают сев яровых. Но уже сейчас эксперты и аналитики заявляют о том, что итоговая площадь сева яровой пшеницы в 2018 году лишь незначительно превысит отметку в 12 млн га, что станет антирекордом в современной истории России.
Напомним, экстремальной посевную кампанию можно считать по нескольким параметрам: заморозки в Сибири и засуха в Крыму, рухнувший в 2017 году зерновой рынок и отсутствие действенных инструментов госрегулированя, взлетевшие цены на дизельное топливо. В итоге яровой сев в Новосибирской области проведен на площади 1,7 млн га, что составляет 86,3% от плана.
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По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади около 1,3 млн га (86,1% от плана), из них основная товарная культура — пшеница — на площади 878,5 тыс. га (88,1% от плана).
В Алтайском крае яровые посадили на 90% площадей, что составляет чуть более 4 млн гектаров. По словам фермера из Ребрихинского района Владимира Жданова, посевную сейчас осложняет не столько погода, сколько взлетевшие цены на дизельное топливо.
«Если я был бы уверен, что за тонну выращенной мной пшеницы третьего класса я получу 11−12 тысяч рублей, то цена литра солярки в 50 рублей меня бы не слишком беспокоила. Но учитывая, что в 2017 году за зерно давали меньше 5 тысяч рублей, есть опасения, что мой труд будет напрасен. К сожалению, нас никто из местных чиновников не информирует о состоянии дел в АПК, да и нашими проблемами не интересуется, хотя в регионе введён режим ЧС», — подчеркнул алтайский фермер.
Чуть лучше ситуация в Омской области, где сев яровых культур проведен на площади более 2, 500 тыс. га или 92,8% от плана.
«Аграрии Омской области завершают посевную кампанию, продолжая работать в круглосуточном режиме, однако в связи с затянувшейся весной, часть районов не подошли еще к 50% сева», — подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа.
В Томской области к настоящему моменту засеяно 88% яровых, выполнен план по посадке овощей, однако есть отставание по льну.
«Валовый сбор пока оцениваем в 290 тыс. тонн, это ниже, чем заложенный средний показатель — 312 тыс. тонн. Может быть, введенный режим ЧС поможет нам избежать этого», — отметила начальник департамента по социально-экономическому развитию села региона Ирина Черданцева.
Их территорий, которые уже завершили сев яровых, следует отметить Иркутскую область. По предварительным данным регионального министерства сельского хозяйства региона, площадь под яровые культуры в текущем году увеличилась на 27,5 тыс. гектаров.
«Посеяно 440 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 11,8 тыс. га выше уровня прошлого года. Кроме того, по сравнению с прошлым годом на восемь тысяч гектаров увеличена площадь посева рапса, она составляет 20,8 тыс. га», — пояснили в минсельхозе Иркутской области.
Хозяйства Приволжского федерального округа в этом году хоть и приступили к полевым работам позже среднемноголетних сроков на 10−12 дней, сев яровых культур прошел в оптимальные и предельные сроки. К примеру, в Саратовской области яровые культуры посеяны на площади 2,6 млн га, хотя на текущую дату 2017 года было посеяно 2 млн 150 тыс. га или 84% от плана (2,5 млн га были засеяны только к 13 июня).
В Южном федеральном округе больше всего пострадал полуостров Крым. По оценке республиканского министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, засуха и повышение цены на горюче-смазочные материалы могут стать для аграрного сектора республики невосполнимым ударом.
«Крымские аграрии накануне уборки урожая испытывают такие же сложности, как и представители сельскохозяйственной отрасли других регионов страны из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. Для нашего региона ситуация усугубляется значительными финансовыми потерями, связанными с засухой, последствиями которой стала гибель урожая на площади более 20 тысяч га», — пояснил Андрей Рюмшин.
Всего по данным сайта «Крестьянские ведомости», площадь сева яровой пшеницы в России к 14 июня составила менее 12,1 млн га, что на 860 тыс. га меньше плана и на 8% ниже показателя на аналогичную дату предыдущего года.
О том, что сев в более поздние сроки создаст реальные угрозы значительных потерь урожая, связанных с поздней уборкой при неблагоприятных погодных условиях осенью в Сибири и на Урале, заявили в аналитическом центре «СовЭкон».
Сокращение площадей под пшеницей в этом году констатирует и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
Согласно прогнозу Минсельхоза России, урожай зерна в этом году может быть на уровне 105−110 млн т, тогда как в 2017 году Россия собрала рекордный урожай зерновых — 135,4 млн т. Эти прогнозы и рост погодных рисков уже повлиял на зерновой рынок.
По данным Национального союза зернопроизводителей, в Сибирском федеральном округе цены на пшеницу 3-го класса увеличились сразу на 1,5 тыс. руб./т, 4-го — класса на 1,2 тыс. руб./т, фуражный ячмень подрожал на 1 тыс. руб./т. Возможно этот фактор по итогам уборочной кампании спасёт аграриев некоторых территорий от разорения.