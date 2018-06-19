Москва, 19 июня, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Из-за сложных погодных условий российские регионы, в которых введён режим ЧС, еще только завершают сев яровых. Но уже сейчас эксперты и аналитики заявляют о том, что итоговая площадь сева яровой пшеницы в 2018 году лишь незначительно превысит отметку в 12 млн га, что станет антирекордом в современной истории России.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Озимая пшеница

Напомним, экстремальной посевную кампанию можно считать по нескольким параметрам: заморозки в Сибири и засуха в Крыму, рухнувший в 2017 году зерновой рынок и отсутствие действенных инструментов госрегулированя, взлетевшие цены на дизельное топливо. В итоге яровой сев в Новосибирской области проведен на площади 1,7 млн га, что составляет 86,3% от плана.

Читайте также: Режим ЧС: в Новосибирской области ещё ни один район не завершил посевную

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайское поле, озимые

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади около 1,3 млн га (86,1% от плана), из них основная товарная культура — пшеница — на площади 878,5 тыс. га (88,1% от плана).

В Алтайском крае яровые посадили на 90% площадей, что составляет чуть более 4 млн гектаров. По словам фермера из Ребрихинского района Владимира Жданова, посевную сейчас осложняет не столько погода, сколько взлетевшие цены на дизельное топливо.

«Если я был бы уверен, что за тонну выращенной мной пшеницы третьего класса я получу 11−12 тысяч рублей, то цена литра солярки в 50 рублей меня бы не слишком беспокоила. Но учитывая, что в 2017 году за зерно давали меньше 5 тысяч рублей, есть опасения, что мой труд будет напрасен. К сожалению, нас никто из местных чиновников не информирует о состоянии дел в АПК, да и нашими проблемами не интересуется, хотя в регионе введён режим ЧС», — подчеркнул алтайский фермер.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда

Чуть лучше ситуация в Омской области, где сев яровых культур проведен на площади более 2, 500 тыс. га или 92,8% от плана.

«Аграрии Омской области завершают посевную кампанию, продолжая работать в круглосуточном режиме, однако в связи с затянувшейся весной, часть районов не подошли еще к 50% сева», — подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа.

В Томской области к настоящему моменту засеяно 88% яровых, выполнен план по посадке овощей, однако есть отставание по льну.

«Валовый сбор пока оцениваем в 290 тыс. тонн, это ниже, чем заложенный средний показатель — 312 тыс. тонн. Может быть, введенный режим ЧС поможет нам избежать этого», — отметила начальник департамента по социально-экономическому развитию села региона Ирина Черданцева.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Колос пшеницы, пострадавший от «ржи»

Их территорий, которые уже завершили сев яровых, следует отметить Иркутскую область. По предварительным данным регионального министерства сельского хозяйства региона, площадь под яровые культуры в текущем году увеличилась на 27,5 тыс. гектаров.

«Посеяно 440 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 11,8 тыс. га выше уровня прошлого года. Кроме того, по сравнению с прошлым годом на восемь тысяч гектаров увеличена площадь посева рапса, она составляет 20,8 тыс. га», — пояснили в минсельхозе Иркутской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка озимых на Алтае

Хозяйства Приволжского федерального округа в этом году хоть и приступили к полевым работам позже среднемноголетних сроков на 10−12 дней, сев яровых культур прошел в оптимальные и предельные сроки. К примеру, в Саратовской области яровые культуры посеяны на площади 2,6 млн га, хотя на текущую дату 2017 года было посеяно 2 млн 150 тыс. га или 84% от плана (2,5 млн га были засеяны только к 13 июня).

В Южном федеральном округе больше всего пострадал полуостров Крым. По оценке республиканского министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, засуха и повышение цены на горюче-смазочные материалы могут стать для аграрного сектора республики невосполнимым ударом.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Агротехника

«Крымские аграрии накануне уборки урожая испытывают такие же сложности, как и представители сельскохозяйственной отрасли других регионов страны из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. Для нашего региона ситуация усугубляется значительными финансовыми потерями, связанными с засухой, последствиями которой стала гибель урожая на площади более 20 тысяч га», — пояснил Андрей Рюмшин.

Всего по данным сайта «Крестьянские ведомости», площадь сева яровой пшеницы в России к 14 июня составила менее 12,1 млн га, что на 860 тыс. га меньше плана и на 8% ниже показателя на аналогичную дату предыдущего года.

О том, что сев в более поздние сроки создаст реальные угрозы значительных потерь урожая, связанных с поздней уборкой при неблагоприятных погодных условиях осенью в Сибири и на Урале, заявили в аналитическом центре «СовЭкон».

Сокращение площадей под пшеницей в этом году констатирует и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Согласно прогнозу Минсельхоза России, урожай зерна в этом году может быть на уровне 105−110 млн т, тогда как в 2017 году Россия собрала рекордный урожай зерновых — 135,4 млн т. Эти прогнозы и рост погодных рисков уже повлиял на зерновой рынок.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская нива

По данным Национального союза зернопроизводителей, в Сибирском федеральном округе цены на пшеницу 3-го класса увеличились сразу на 1,5 тыс. руб./т, 4-го — класса на 1,2 тыс. руб./т, фуражный ячмень подрожал на 1 тыс. руб./т. Возможно этот фактор по итогам уборочной кампании спасёт аграриев некоторых территорий от разорения.