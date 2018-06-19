Москва, 19 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) о введении дополнительных пошлин на покупки в зарубежных интернет-магазинах достаточно неоднозначное. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом журналистам заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«ФТС хочет обложить пошлиной все покупки через интернет. Это спорное решение», — отметил Жириновский.

ФТС накануне предложила ввести пошлины на все покупки онлайн в зарубежных интернет-магазинах. По предложению службы, пошлина должна составить порядка 1,5 евро. Минфин поддержал такое предложение.