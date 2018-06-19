Москва, 19 июня, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует победу российской сборной на командой Египта в мачте, который состоится сегодня, 19 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Футбол

«У Египта сегодня выиграем 1:0!» — уверен Жириновский.

Матч Россия — Египет пройдет в рамках второго тура группового этапа ЧМ в квартете «А». В первом туре Россия победила Саудовскую Аравию 5:0, а Египет проиграл Уругваю 0:1.