Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Самым зрелищным матчем, кроме игры сборной России и команды Саудовской Аравии, стала встреча португальцев и испанцев, заявил 19 июня известный актёр Михаил Боярский.

Anastasiya Fedorenko Михаил Боярский

«Ну, наверное, Португалия — Испания. Помимо того, что наши выиграли 5:0», — сказал популярный болельщик из Санкт-Петербурга в интервью RT.

По его словам, ожидать предсказуемого итога чемпионата мира по футболу не стоит, поскольку «все звёзды пока никак себя не проявили». В интервью актер дал прогноз на матч Россия-Египет. По его мнению, российская сборная может взыграть со счетом 3:1.

Напомним, встреча команд России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00.