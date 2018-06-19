Москва, 19 июня, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Нефть марки Brent смогла подняться на торгах 18 июня. Однако встретив сопротивление в районе отметки $75, привлекла частичную фиксацию прибыли. 19 июня с утра актив торгуется с медвежьим уклоном, расположившись в районе 20-часовой скользящей средней ниже области $74,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Нежелание игроков проталкивать актив к прежним высотам вполне объяснимо. Учитывая разногласия внутри группы ОПЕК+ по поводу объемов наращивания добычи, участники рынка не хотят рисковать и в более широком контексте предпочитают игру на понижение, а попытки отскока носят ограниченный и нерешительный характер. Существенного и тем более устойчивого подъема цен до исхода встречи экспортеров ожидать не стоит», — считает эксперт.

Локальное облегчение сырьевой сегмент ощутил, когда по рынку поползли слухи о том, что производители могут обсудить увеличение добычи на 300−600 тыс. баррелей в день. Это существенно ниже, чем предложила Россия. Впрочем, этот компромиссный вариант может не устроить ряд стран, и в целом этот вопрос по-прежнему окутан туманом неопределенности.

«С технической точки зрения, Brent нужно закрепиться над уровнем $75, чтобы можно было говорить об ослаблении давления. Однако такой сценарий маловероятен, поскольку участники рынка, скорее всего, продолжат корректировать позиции и сокращать риски перед ключевым событием», — полагает Мащенко.

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