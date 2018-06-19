Москва, 19 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В базу Росстандарта выложили документ Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль Kia Cerato с кузовом седан, в котором изложена новая информация о машине, об этом 18 июня сообщил портал «Авторевю».

RL GNZLZ Kia Cerato

Издание отмечает, что, судя по изложенной в документе информации, автомобиль будет оборудован теми же бензиновыми двигателями, которые устанавливались на старую модель. Причём мощность 1,6-литрового мотора будет снижена на 2 л.с. Выпускать новый Cerato будет калининградский завод «Автотор».

Читайте также: В Оренбурге произошёл скачок цен на газомоторное топливо

Напомним, в США данный автомобиль продаётся под названием Forte, а в Южной Корее — под названием K3. Ожидается, что новый Cerato компания начнёт продавать в России в сентябре 2018 года.