Пекин, 19 июня, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын 19 июня прибыл в Пекин в рамках своего третьего за последние месяцы визита в КНР. Об этом сообщает агентство Nikkei Asian Review.

Gov.cn Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина

Отмечается, что данный визит будет первым после исторического саммита главы КНДР с президентом США Дональдом Трампом. Ранее сообщалось, что Ким собирается прилететь в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Вероятнее всего, сообщает издание, в ходе разговора с председателем КНР Ким Чен Ын обсудит итоги переговоров с американским президентом.

Как сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын уже дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином — в марте и мае 2018 года перед встречей с Дональдом Трампом. Историческая встреча глав Северной Кореи и США состоялась 12 июня в Сингапуре.

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