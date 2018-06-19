Москва, 19 июня, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Пошлина, взимаемая с каждой покупки, сделанной в интернет-магазине за рубежом, приведёт к уменьшению ассортимента для потребителя, но стимулировать производство отечественной продукции при этом она не будет. Такое заявление сделали в пресс-службе Минпромторга.

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В ведомстве пояснили, что между уплатой иностранным интернет-магазином НДС и взиманием тех же самых сборов с граждан при доставке есть существенная разница. И сборы с граждан за каждое почтовое отправление — это новый прямой налог на потребителя, пишет ТАСС. В министерстве предложили исходить из уже принятого решения о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза до €500 и затем до €200. При этом в ведомстве отметили, что снижение порога пошлины до нуля делает невыгодным процесс администрирования этого налога.

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Как сообщило ИА REGNUM, предложение облагать пошлиной все покупки, в зарубежных интернет-магазинах независимо от их стоимости предложила Федеральная таможенная служба. Ведомство подсчитало, что такое нововведение позволит ежегодно пополнять бюджет на 25 млрд рублей.