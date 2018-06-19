Москва, 19 июня, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Большинство жителей России (51%) высказали желание видеть Владимира Путина на посту президента и после 2024 года. Не хотят, чтобы Путин остался президентом России 27% опрошенных. 22% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

При этом сам глава государства считает, что «спекуляции на тему изменения Конституции РФ для продления полномочий главы государства должны быть исключены».

Большинство граждан уверены, что за новый президентский срок Владимира Путина с 2018 по 2024 год произойдут существенные изменения. В частности, нормализуются отношений России с Западом (54%), вырастет уровень жизни населения (45%), снимут санкции против России (39%)

Стоит отметить, что за год выросло число граждан РФ, желающих масштабных перемен в стране (с 42% до 57%). Основное желание жителей России — повышение уровня жизни населения. Но, по мнению 30% респондентов, изменения в составе правительства РФ не приведут к решению проблем в стране.

Опрос проведен 24 — 30 мая 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года Владимир Путин победил на выборах президента России. 7 мая Путин вступил в должность президента РФ. Позже глава государства заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году.

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