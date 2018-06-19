Осака, Япония, 19 июня, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В японской префектуре Осака спустя сутки после произошедшего сильного землетрясения вновь были зафиксированы подземные толки. Об этом сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Отмечается, что всего сотрудники управления отметили 26 повторных толчков, причём в четырёх случаях колебания достигали четырёх баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. По данным сейсмологов, опасность сильных повторных толчков сохранится в префектуре Осака ещё в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Осаке произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. По сведениям местных властей, в результате удара стихии погибли три человека, ещё около 35о местных жителей получили травмы различной тяжести.

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