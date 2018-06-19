Повторные подземные толчки зафиксировали сейсмологи на юге Японии
Осака, Япония, 19 июня, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В японской префектуре Осака спустя сутки после произошедшего сильного землетрясения вновь были зафиксированы подземные толки. Об этом сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Отмечается, что всего сотрудники управления отметили 26 повторных толчков, причём в четырёх случаях колебания достигали четырёх баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. По данным сейсмологов, опасность сильных повторных толчков сохранится в префектуре Осака ещё в течение недели.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Осаке произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. По сведениям местных властей, в результате удара стихии погибли три человека, ещё около 35о местных жителей получили травмы различной тяжести.
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