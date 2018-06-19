Пекин, 19 июня, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Взаимный обмен ограничениями, начатый Соединенными Штатами, указывает на развязывание торговой войны, сообщила 19 июня пресс-служба министерства коммерции Китая в ответ на угрозы Вашингтона ввести новые пошлины на китайские товары.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В сообщении отмечается, что переход на новый виток торгового противостояния нанесет ущерб не только интересам обеих стран, но и всему миру. Нарушение Вашингтоном правил рынка, убеждены в Китае, противоречит современным мировым тенденциям.

Добавим, ранее Белый дом распространил заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские пошлины могут расшириться на импорт из Китая в размере $200 млрд. Вопрос о применении таких ограничений Трамп поручил проработать торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру.