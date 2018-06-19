Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах сообщил, что готов к матчу со сборной России. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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«Готов к завтрашнему матчу», — написал Салах.

Кроме того, он выложил видеоролик, в котором показаны важные моменты его карьеры, а также благодарность болельщикам за поддержку.

https://www.instagram.com/p/BkK2B5RFXp3/

Напомним, ранее Салах пропустил матч с Уругваем из-за травмы плеча, которую он получил в финале Лиги чемпионов 26 мая.

Египетские врачи обещали, что лидер сборной восстановится к чемпионату мира, однако главный тренер команды Эктор Купер решил поберечь форварда в первом матче мундиаля.

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Матч между сборными России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. На данный момент Россия лидирует в группе, имея в своём активе три очка. Египет очков не набрал.

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