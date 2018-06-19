Матч открытия ЧМ-2018 стал самым рейтинговым телевизионным событием года
Москва, 19 июня, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Матч между сборными России и Саудовской Аравии, с которого началось мировое футбольное первенство, стал самым рейтинговым телевизионным событием года. К таком выводу пришла компания Mediascope, которая 18 июня сообщила об этом на своём сайте.
Прямую трансляцию матча посмотрели девять миллионов человек. Кроме того, матч смотрели 14,1% жителей крупных городов, а также 48,3% зрителей, у которых был включен телевизор.
Отмечается, что матч открытия чемпионата мира по популярности обогнал хоккейный финал Олимпиады в Пхёнчхане, когда сборная России обыграла Германию со счётом 4:3.
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Помимо этого, есть только четыре футбольных матча, которые на данный момент опережают по рейтингу матч Россия — Саудовская Аравия. Это три игры чемпионата Европы 2008 года, когда российская сборная дошла до полуфинала, а также отборочный матч к ЧМ-2010 между командами России и Германии.
Как сообщало ИА REGNUM, матч открытия мундиаля прошёл 14 июня. Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0.
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