Москва, 19 июня, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Матч между сборными России и Саудовской Аравии, с которого началось мировое футбольное первенство, стал самым рейтинговым телевизионным событием года. К таком выводу пришла компания Mediascope, которая 18 июня сообщила об этом на своём сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гол!!!

Прямую трансляцию матча посмотрели девять миллионов человек. Кроме того, матч смотрели 14,1% жителей крупных городов, а также 48,3% зрителей, у которых был включен телевизор.

Отмечается, что матч открытия чемпионата мира по популярности обогнал хоккейный финал Олимпиады в Пхёнчхане, когда сборная России обыграла Германию со счётом 4:3.

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Помимо этого, есть только четыре футбольных матча, которые на данный момент опережают по рейтингу матч Россия — Саудовская Аравия. Это три игры чемпионата Европы 2008 года, когда российская сборная дошла до полуфинала, а также отборочный матч к ЧМ-2010 между командами России и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, матч открытия мундиаля прошёл 14 июня. Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0.

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