Москва, 19 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Первый день недели (18 июня) для нефти начался с роста. Цена на Brent восстановилась с 72,44 до 75,44 (+4,14%). На нефтяном рынке настроение трейдеров улучшилось в ответ на сообщения о том, что ОПЕК+ может обсудить в Вене увеличение добычи на 300−600 тыс. баррелей, а не на 1 млн баррелей, как сообщалось ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Сегодня, 19 июня, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,63%, до $74,83. Помимо встречи ОПЕК+ (пятница) в центре внимания участников рынка по-прежнему останется торговая война между США и Китаем. Ответные меры Поднебесной на введения новых тарифов негативно скажутся на нефтяном рынке. Если бегство в защитные активы усилится, то цена на Brent снизится до 73,50.

Напомним, 18 июня, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,58%, до $75,34 за баррель, WTI — на 1,29%, до $65,69 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $70,64 за баррель.

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