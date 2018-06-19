Наньнин, Китай, 19 июня, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Общая длина действующих высокоскоростных железнодорожных магистралей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая достигла 1751 км, сообщает 19 июня China Daily.

www.chinadaily.com.cn Скоростной поезд на железнодорожной развязке в городе Наньнин

Общая длина скоростных железных дорог в Гуанси выросла с нуля до 1751 км всего за последние пять лет, что является выдающимся результатом развития инфраструктуры в Китае. К 2020 году автономный район планирует увеличить этот показатель до 2 тыс. км.

Напомним, что в Китае идет бурное развитие скоростной железнодорожной сети. Дополнительным импульсом к ее развитию стала подготовка к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года.