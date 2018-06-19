Москва, 19 июня, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Российская валюта 18 июня не смогла воспользоваться ростом нефтяных котировок. При повышении цен на нефть марки Brent на 2,58% рубль подешевел к доллару США на 0,4%, к евро — на 0,61%. Негативное влияние на национальную валюту оказали два фактора: уход в защитные активы на фоне торгового спора между США и Китаем, а также обвал индекса государственных облигаций России (RGBI), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Президент США Дональд Трамп планирует ввести дополнительные тарифы в размере 10% против китайских товаров стоимостью 200 млрд. По итогам дня индекс RGBI упал на 0,97%, до 139,64.

Сегодня, 19 июня, в центре внимания по-прежнему останется торговая война между США и Китаем. Китай пообещал нанести ответный удар против новых тарифов США. Неспособность властей найти компромиссное решение заставляет инвесторов отказываться от рискованных валют развивающихся рынков и уходить в более безопасные активы.

Эскалация торгового конфликта также оказывает негативное влияние на нефтяной рынок. 19 июня на торгах в Азии цена нефть снизилась на 0,62%, до $74,83. Кроме нефти, российских трейдеров беспокоит падение индекса RGBI. Ключевой поддержкой является уровень 137,61. При падении значения индекса ниже него начнется массовые бегство инвесторов из ОФЗ, что негативно скажется на российской валюте. Учитывая эти факторы, от пары доллар/рубль можно ждать продвижения цены к уровню 64,80 руб., курса евро — к 75 руб.

Напомним, 18 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 25 коп. (+0,49%), до 63,43 руб., курс евро — на 44 коп. (+0,61%), до 73,77 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+0,25%), евро/рубль — 542,5 млн евро (-11,48%).

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