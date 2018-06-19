Пекин, 19 июня, 2018, 06:01 — ИА Регнум. Пекин предпримет симметричные ответные меры в случае введения Вашингтоном дополнительных пошлин на импорт китайских товаров. Об этом сообщили 19 июня в министерстве коммерции КНР.

Цитата из к/ф «Выход Дракона». Реж. Роберт Клауз. 1973. США — Гонконг Решительный китайский ответ

Как говорится в распространённом заявлении ведомства, китайская сторона готова дать «решительный ответ» и предпринять «комплексные количественные и качественные меры» в отношении США.

Напомним, накануне Белый дом распространил заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот не исключил возможности введения пошлин на импорт из КНР ещё на $200 млрд. Глава государства поручил проработать данный вопрос торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру.