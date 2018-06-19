Москва, 19 июня, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ и минкомсвязь обсуждают новую схему снижения беспошлинного порога для товаров с интернет-магазинов, сообщает «Коммерсант».

Интернет-торговля

Отмечается, что предлагается снизить порог до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года, а с 1 июля — до 100 евро за посылку. Источник издания также заявил, что пока неизвестно, какой конкретный вариант выберет ведомство для снижения беспошлинного порога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России рассматривают введение пошлин на покупки из интернет-магазинов за рубежом.