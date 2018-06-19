Хабаровск, 19 июня, 2018, 04:43 — ИА Регнум. Региональное отделение КПРФ в Хабаровском крае намерено выдвинуть на выборы главы региона, которые состоятся 9 сентября, предпринимателя Анастасию Саламаху. Такое решение было принято на партийной конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kprf27.ru Анастасия Саламаха

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«На следующей неделе планируем подать документы в избирком. Если нам не будут ставить палки в колеса, то, думаю, мы без труда пройдем муниципальный фильтр, собрав нужное количество подписей муниципальных депутатов и глав районов», — прокомментировал ИА AmurMedia решение партии секретарь крайкома КПРФ Александр Громов.

Об Анастасии Саламахе известно, что ей 37 лет. Она предприниматель, является владельцем рекламного агентства и в то же время матерью троих детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, у действующего главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта истекает срок полномочий. Перевыборы губернатора региона назначены на 9 сентября 2018 года.

В этот же день на Дальнем Востоке также будут выбирать глав Якутии, Магаданской и Амурской областей, Приморского края и Чукотского автономного округа.