Вашингтон, 19 июня, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Глава компании Tesla Илон Маск обвиняет сотрудника в «длительном и вредоносном» саботаже во внутренней рассылке компании, сообщает Reuters.

David van der Mark Логотип Tesla

Маск заявляет, что работник вносил изменения в программный код операционной системы и передавал данные компании третьим лицам. Маск также отметил, что большое количество заинтересованных лиц хочет разорения Tesla. К этим лицам он отнес спекулянтов с Уолл-Стрит, нефтегазовые компании и конкурентов на автомобильном рынке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование по случаю возгорания батареи в автомобиле Tesla.