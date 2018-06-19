Берлин, 19 июня, 2018, 07:00 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза против России из-за «аннексии» Крымского полуострова сохраняют свою силу еще на один год, сообщает 18 июня dpa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

ЕС поддерживает, говорится в заявлении, территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, «нарушение международных законов продолжается, поэтому санкции не были сняты».

Санкции останутся в силе до 23 июня 2019 года. Они будут относиться как к гражданам, так и к предприятиям. Так, запрещены импорт крымской продукции, любые инвестиции на полуострове, а также продажа недвижимости. Кроме того, круизные суда не имеют права стоять на якоре в Крыму. А в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах введены некоторые ограничения.

Присоединение Крыма к России произошло в 2014 году — выход Автономной республики Крым из состава Украины с последующим принятием её в состав Российской Федерации и образованием нового субъекта РФ. Основанием для вхождения Крыма в состав РФ стал референдум жителей автономии, почти 97% проголосовали за присоединение к России.