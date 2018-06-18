Вашингтон, 19 июня, 2018, 01:39 — ИА Регнум. США и Южная Корея не будет проводить совместных учений пока КНДР участвует в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

U.S. Army Американские и южнокорейские военные

«Пока КНДР продолжает действовать добросовестно, как мы увидели это в Сингапуре, мы исходим из того, что совместные учения будут временно приостановлены», — сказала пресс-секретарь.

Министерство обороны Южной Кореи также сообщило о решении отменить запланированные на август совместные военные учения с США с тем, чтобы обеспечить продолжение переговоров с Пхеньяном. При этом было отмечено, что решения по последующим учениям Сейлом и Вашингтоном пока не принято.

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