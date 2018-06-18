Майами, США, 19 июня, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, выступавший под псевдонимом XXXTentacion, был застрелен 18 июня в Майами, передаёт портал TMZ.

U.S. Department of Corrections Рэпер XXXTentacion

По данным местных правоохранителей, на 20-летнего артиста напал неизвестный в маске, когда тот направлялся из мотосалона к своему автомобилю. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

Ранее самому Онфрою были предъявлены обвинения по целому ряду составов преступлений, в том числе в домашнем насилии, вооружённом разбое, запугивании свидетелей.