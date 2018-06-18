Москва, 19 июня, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Пользователи интернета столкнулись с проблемами в работе YouTube, сообщает Downdetector.

YouTube

Отмечается, что жалобы на работу сервиса начались 18 июня в 15:38. Среди проблем, затронувших пользователей, отмечают проблемы с просмотром видео (с ними столкнулись 57%), доступом к сайту (31%) и проблемы со входом в учетную запись (10%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня наблюдались сбои в работе Instagram, которые наблюдались в основном у жителей США, Европы и Японии.