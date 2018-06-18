Кинокритики назвали режиссеров, снимающих только хорошие фильмы
Лос-Анджелес, США, 19 июня, 2018, 00:47 — ИА Регнум. Киноэксперты составили рейтинг из тридцати режиссеров, не снявших ни одного плохого фильма, сообщает портал Metacritic.
Montclair Film Festival
Джей Джей Абрамс
Первое место в рейтинге занял американский режиссер Джей Джей Абрамс, последней работой которого является 7-й эпизод киносаги «Звездные войны». Второе место занял режиссер Пол Андерсон, третье — Уэс Андерсон, известный по фильму «Отель «Гранд Будапешт».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Готти: В тени моего отца» с Джоном Траволтой в главной роли установил антирекорд, получив самую низкую оценку на сайте Rotten Tomatoes.