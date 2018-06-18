Турин, Италия, 19 июня, 2018, 00:40 — ИА Регнум. На 29-летнего защитника национальной сборной Германии претендует туринский клуб «Ювентус», в арендное предложение которого входит опция с правом выкупа игрока за $30 млн. В последнем сезоне Жером потерял место незаменимого игрока в схемах Юппа Хайнкеса, проведя лишь 19 матчей в сезоне Бундеслиги 2017/18. Стоит отметить, что под руководством предыдущих тренеров в лице Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти Жером имел регулярную игровую практику, выступая в лице незаменимого столпа обороны в различных схемах.

Rufus46 Жером Боатенг

Скорее всего, «Ювентус» видит в Жероме потенциальную замену Джорджо Кьеллини или Андреа Барцальи на ближайшие 2−4 сезона. В случае, если трансфер состоится, то предполагаемый центр туринцев на следующий сезон будет выглядеть следующим образом: Кьеллини-Боатенг-Ругани.

На Чемпионате Мира 2018 Жером Боатенг провёл полноценную игру против сборной Мексики, отыграв ниже своих возможностей, что привело к поражение сборной Германии со счётом 0:1.

Немецкий защитник пришёл в мюнхенский клуб в 2011-м году за €14 млн и с того момента провёл 155 матча, в которых смог отличиться 4 раза. За данный отрезок клубной карьеры Жером выходил на поле 273 раза. За основу взрослой национальной сборной Германии играет с 2009-го. За этот промежуток Боатенг сыграл 68 раз и лишь однажды смог отличиться.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока оценивается в $45 млн, что гораздо выше предложенной «Ювентусом» компенсации за право выкупа контракта