Москва, 19 июня, 2018, 00:14 — ИА Регнум. В Москве на автобусах планируется демонтировать турникеты и поставить валидаторы на все двери, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Stolbovsky Турникет в московском автобусе

Собянин заявил, что переход на валидаторы будет проводиться постепенно, так как с ними нужно научиться работать как водителям общественного траспорта, так и самим пассажирам. Установка валидаторов на все двери автобуса поможет упростить посадку пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, просьбу об организации бестурникетного входа подали в столичную мэрию водители пассажирских автобусов.