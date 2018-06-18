Берлин, 18 июня, 2018, 21:18 — ИА Регнум. Федеральное правительство уточнило статистику преступлений, совершённых вследствие праворадикальных взглядов с 1990 г. по сегодняшний день. Преступлений оказалось больше, чем было зафиксировано ранее, 18 июня сообщает Tagesspiegel.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Погромщики

Итого с 1990 года совершено 76 покушений на убийство и 83 убийства, — ответ за подписью статс-секретаря Министерства внутренних дел ФРГ Штефана Майера, на малый запрос вице-спикера бундестага Петры Пау (Petra Pau) и ее фракции Левых. Ответ был предоставлен газете Tagesspiegel.

Центр исследований антисемитизма по запросу Государственного управления уголовного розыска в деталях рассмотрел несколько старых уголовных дел и порекомендовал переквалифицировать шесть преступлений, вследствие которых погибли семь человек, из уголовных правонарушений, в преступления, мотивированные право-радикальными взглядами. Причиной запроса стало расследование Tagesspiegel, начавшееся в 2000 году. В своём расследовании газета насчитала как минимум 150 смертей с октября 1990 года.

Согласно предварительным выводам полиции, неонацисты и другие правые за первые четыре месяца 2018 года уже совершили 3714 преступлений, в том числе 174 случая с применением грубых насильственные действия, которые могут быть квалифицированы как издевательства, истязания, нанесение множества ранений и причинении особых психических и физических страданий. В результате нападений по причине межрасовой вражды 132 человека получили ранения. В общей сложности в противоправных действиях полиция обвиняет 1526 человек, из них только 27 были арестованы, но впоследствии отпущены.