Ереван, 18 июня, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Задержанный депутат парламента Армении Манвел Григорян, которого подозревают в том, что он присвоил помощь армии Нагорного Карабаха в дни апрельской войны 2016 года, призвал своих коллег лишить себя депутатской неприкосновенности. Об этом Григорян написал в письме главе парламента Армении Ара Баблояну.

Photolure Манвел Григорян (справа) в зале заседаний парламента Армении

«Я знаю о распространенных службой национальной безопасности материалах и реакции общества. Знаю также о реакции Республиканской партии Армении (Григорян является членом фракции РПА — ИА REGNUM ). Считаю необходимым отметить, что подобную реакцию можно было ожидать, если не представлены также контраргументы. А это можно сделать только в процессе глубокого, многостороннего и объективного предварительного следствия», — написал депутат.

По его словам, в ходе предварительного следствия он подробно предоставит все необходимые доказательства, в том числе и документальные, о том, почему и как указанное имущество оказалось на складе, обслуживающем Союз добровольцев «Еркрапа», как оно постоянно использовалось для решения уставных задач этого союза.

«Поскольку у меня нет никакого намерения препятствовать предварительному следствию, призываю своих коллег дать согласие на то, чтобы меня лишили депутатской неприкосновенности, без моего присутствия. Уверен, что я восстановлю свое имя», — сказано в письме Григоряна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня Национальное собрание Армении на внеочередном заседании рассмотрит ходатайство генпрокурора о лишении Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности и привлечения его к уголовной ответственности. 19 июня в 17:30 минут заканчиваются отведенные конституцией 72 часа, в течение которых депутат парламента может быть задержан. Если парламент Армении лишит Григоряна неприкосновенности, то, по словам генпрокурора, будет направлено ходатайство в суд об аресте депутата.

Премьер-министр Армении уже заявил, что речь идет о самом крупномасштабном коррупционном разоблачении в новейшей истории Армении.