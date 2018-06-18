Краснодар, 18 июня, 2018, 19:54 — ИА Регнум. 18 июня на стадионе «Фишт» был разыгран матч 1-го тура группы G между национальными сборными Бельгии и Панамы в рамках чемпионата мира — 2018 по футболу. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу бельгийцев.

Fifa.com Ромелу Лукаку

В дебюте второго тайма вингер «Наполи» Дрис Мертенс открыл счёт — 1:0. На 69-й минуте таранный форвард «Манчестер Юнайтед» удвоил преимущество, замкнув навес Кевина Де Брейне — 2:0. Через 6 минут Лукаку оформил дубль — 3:0. В роли ассистента выступил Эден Азар.

Статистика матча (Бельгия/Панама)

Удары 13/7

Удары в створ 6/4

Владение 60%/40%

Фолы 16/18

Набрав 3 очка, сборная Бельгии поднялась на первую строчку. Панама по итогам первого матча группы G опустилась на последнее место.

Составы на матч:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Бойата, Витсель, Де Брейне, Азар, Карраско, Мертенс, Менье, Лукаку.

Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Торрес, Дэвис, Гомес, Барсенас, Армандо, Годой, Родригес, Перес.

Главный арбитр матча: Джанни Сикаэве.

Предупреждения: Менье — 14, Дэвис — 18, Барсенас — 45, Армандо — 49, Мурильо — 51, Годой — 57, Вертонген — 60, Де Брейне — 88.

Голы: Мертенс 47 — 1:0, Лукаку 69 — 2:0, Лукаку 75 — 3:0.